Онопенко: якщо я кістка в горлі, то я готовий

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО обговорив зі співдоповідачами Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Ренатою ВОЛЬВЕНД і Майліс РЕПС ситуацію щодо судової реформи, яка здійснюється в Україні новою владою.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Верховного Суду України, яке має УНІАН.

“Співдоповідачі Комітету ПАРЄ з питань дотримання обов’язків та зобов’язань державами-учасницями Ради Європи (Моніторинговий комітет) Ренате ВОЛЬВЕНД і Майліс РЕПС зустрілися з Головою Верховного Суду України Василем ОНОПЕНКОМ, щоб з перших уст почути позицію Верховного Суду щодо судової реформи, яка наразі здійснюється в Україні”, – зазначає прес-служба.

Під час зустрічі В.ОНОПЕНКО зазначив, що ухвалений Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо недопущення зловживань правом на оскарження» перетворює Вищу Раду юстиції (ВРЮ) – конституційний орган – “в інквізитора судової системи”. “Це не може не викликати занепокоєння, адже діяльність ВРЮ уже призвела до того, що судді бояться приймати законні рішення. Такий тиск на судову систему є неприпустимим у демократичному суспільстві”, – сказав Голова ВСУ.

За його словами, реальну загрозу незалежності правосуддя створює і ухвалений Верховною Радою сьогодні у першому читанні законопроект «Про судоустрій України і статус суддів». В.ОНОПЕНКО звернув увагу європейських експертів на те, що в цьому документі, попри певний конструктив, не дотримано міжнародних стандартів, не враховано рекомендацій Венеціанської комісії, зокрема того, що комісія неодноразово вказувала на необхідність посилення процесуальної ролі Верховного Суду України, закріплення за ним статусу касаційного суду (як це є в усьому цивілізованому світі), спрощення судових процедур і ліквідації зайвих рівнів судочинства.

Запропоноване ж у законопроекті неконституційне зниження статусу Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції призведе, на думку Голови ВСУ, до суттєвого звуження процесуальних можливостей судового захисту прав і свобод громадян, прав і законних інтересів юридичних осіб, а також інтересів держави в судах загальної юрисдикції.

В.ОНОПЕНКО також подякував європейським експертам за прагнення зрозуміти нинішню ситуацію, що є певним рубежем, за яким судова влада України реально може втратити свою незалежність, вважає Голова ВСУ.

Р.ВОЛЬВЕНД у свою чергу зауважила, що на сьогоднішніх зустрічах з міністром юстиції України і головою Верховної Ради вона також порушувала питання про необхідність направлення згаданого законопроекту до Венеціанської комісії і врахування до другого читання висновків її експертів.

На запитання М.РЕПС щодо готовності В.ОНОПЕНКА піти у відставку, Голова ВСУ відповів: «Якщо мої принциповість і непоступливість – кістка в горлі для тих, хто хоче приватизувати судову систему, то я готовий до цього. Тільки нехай не чіпають Верховний Суд і не руйнують судову систему», – цитує В.ОНОПЕНКА прес-служба ВСУ.