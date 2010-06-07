В Азарова махнули рукою на «нацистське золото»?

Кабмін вирішив одним махом ліквідувати понад сотню створених раніше консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів та визнати такими, що втратили чинність близько 150 рішень Кабінету міністрів. Відповідна постанова № 397 за підписом Миколи Азарова оприлюднена на урядовому порталі.

Цікаво, що разом із явно непрацюючими та застарілими органами на кшталт штабу з ліквідації наслідків стихійного лиха 2008 року, під “зачистку” потрапили такі структури як комісія з реформування освіти, рада директорів загальноосвітніх навчальних закладів та студентська рада при кабміні, рада інвесторів й міжвідомча робоча група з питань реконструкції Національного спортивного комплексу “Олімпійський”.

А серед скасованих постанов затесалася й така екзотика як “Про утворення Міжвідомчої комісії з проблем “нацистського золота” та компенсаційних виплат жертвам нацизму”.

Повні переліки ліквідованих Кабміном органів та скасованих рішень можна знайти на урядовому порталі.