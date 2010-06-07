Над студентом, який відбив Леніну носа, змилувався ректор

Завдяки максимальному розголосу та реакції журналістів ректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ не підписав наказ про виключення з ВНЗ студента Івана СРІБНОГО, який є підсудним у справі про руйнування пам’ятника Леніну на Бесарабці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Зокрема, йдеться у повідомленні, сьогодні, 7 червня, мало відбутися офіційне виключення студента 5 курсу хіміко-технологічного факультету НТУУ "КПІ" І.СРІБНОГО. Проте ректор вишу не підписав наказ про затвердження рішення комісії ректорату, яка минулого тижня майже одноголосно проголосувала за виключення І.СРІБНОГО з КПІ, зазначають у ВО «Свобода».

За словами адвоката студента Сидіра КІЗІНА, ректорат відмовляється надати йому протокол засідання комісії і намагається заперечувати навіть факт спроби виключення студента за причетність до руйнування пам’ятника Леніну.

Як повідомлялося, за даними ВО “Свобода”, 12 травня у «КПІ» надійшов лист із прокуратури, в якому повідомлялося про те, що І.СРІБНИЙ брав участь у пошкодженні пам’ятника Леніну 30 червня 2009 року. Комісія ректорату майже одноголосно проголосувала за його виключення з формулюванням: "за дії, які не відповідають високому званню студента".

В понеділок, 7 червня 2010 року, наказ про відрахування І.СРІБНОГО мав підписати ректор М.ЗГУРОВСЬКИЙ.