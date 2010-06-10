Експерти вважають неприйнятним законопроект про мирні зібрання

Законопроект №2450 про порядок організації і проведення мирних заходів не можна приймати в нинішній редакції. Так вважають політологи Андрій ЗОЛОТАРЬОВ, Ігор ЖДАНОВ, Віталій КУЛИК та Олег КИЛИМНИК.

В опитуванні, переданому УНІАН, яке провів Центр політичного консалтингу, вони зазначають, що даний проект закону обмежує права громадян.

«Ухвалення проекту Закону №2450 про порядок організації і проведення мирних заходів у нинішній редакції стане індикатором того, що чинна влада намагається поступово спрямувати Україну шляхом Білорусі. Це – справжній лакмусовий папірець для багатьох громадян України та громадських організацій, які користувалися і користуються своїм конституційним правом на свободу масових зібрань», – зазначив О.КИЛИМНИК.

На думку, А.ЗОЛОТАРЬОВА документ з’явився значною мірою з ініціативи БЮТ з прицілом на те, що президентом стане Юлія ТИМОШЕНКО.

«Тому коли в згортанні демократичних свобод звинувачують нинішню владу, це не зовсім справедливо. Я не впевнений, що якби Ю.ТИМОШЕНКО стала президентом, у нас у країні було б все добре зі свободою слова», – підкреслив А.ЗОЛОТАРЬОВ.

За словами В.КУЛИКА, у нинішній редакції законопроекту збережено ряд положень, які піддавалися критиці ще під час першого читання.

«Наприклад, норма про чотириденний термін для подачі заявки на проведення акції. Цього часу з головою вистачить, щоб заборонити чи оскаржити проведення акції, дати рекомендації по перенесенню місця зібрання тощо. Також незрозуміло, що таке «спонтанні акції» і що таке «соціально значимий привід» для проведення спонтанної акції. Це питання зовсім не прописане в законі, тому дає безліч підстав для заборони того чи іншого протестного заходу», – наголосив експерт.

В.КУЛИК вважає, що міліція має “не забороняти чи розганяти акції, у яких закладено конфлікт інтересів (тобто акції і контракції), а передусім відповідати за безпеку громадян, які беруть участь в обох акціях”.

«Це питання також не прописано в законі, – відзначив він. – Не прописано й використання малих архітектурних форм, тобто наметів. Якщо намет перешкоджає рухові пішоходів чи пасажирів, тоді органи правопорядку мають право втрутитися. У реальності це означає, що під час проведення масової акції фактично будь-який установлений намет заважатиме комусь вільно пересуватися».

Якщо закон №2450 буде прийнято в такій редакції, то, на думку експертів-політологів, він максимально використовуватиметься владою для того, щоб обмежити проведення демонстрацій та масових акцій.

«З 2004-го по 2010 рік, до приходу Януковича, Україна показала, що здатна проводити мирні масові акції протесту. А зараз ситуація така, що організаторів акцій превентивно підозрюють у якихось терористичних намірах. Тому і коаліція, і опозиція повинні добре усвідомити – ухвалення такого закону призведе до порушення основних демократичних свобод і конституційних прав громадян країни», – зазначив І.ЖДАНОВ. – Сьогодні Партія регіонів намагається перенести на український ґрунт алгоритм «буде тільки по-нашому і ніяк інакше».

«Формальна свобода зібрань існуватиме, але вона буде обумовлена такими процедурними та законодавчими нормами, що дотримуватися закону зможе лише сама влада, або лояльні до неї політичні сили, але аж ніяк не опозиція, – пояснив А.ЗОЛОТАРЬОВ. – Коли під час звернення президента «Беркут» пропускає до палацу «Україна» за паркан «свої» політичні сили, а опозиціонерів силами правоохоронців відтісняють якомога далі, – це політичне візантійство, характерне для путінської Росії, яке намагається перейняти верхівка нинішньої влади на чолі з президентом Януковичем».

Експерти не радять представникам правлячої верхівки вдаватися до таких радикальних кроків.

«У даний момент масові протестні акції не становлять особливої небезпеки для влади. Вона має доволі високі рейтинги, а на тлі розібраного стану опозиції та падіння рівня підтримки опозиційних сил це просто стане спробою наступити на ті самі граблі, що й попередній уряд. Чинній владі, навпаки, необхідно продемонструвати свою відкритість. Відкликання чи внесення суттєвих змін до цього законопроекту або його ухвалення після легітимізації у Венеціанській комісії чи після серйозних громадських обговорень додало б більше плюсів і президенту, і коаліції. Демонстрація бажання діалогу з суспільством щодо розширення демократичних свобод стала б яскравим свідченням відкритості влади та дотримання принципів, які вона декларує», – вважає О.КИЛИМНИК.

Завдання-максимум на сьогодні для громадських активістів, на переконання В.КУЛИКА, полягає в тому, щоб завадити прийняттю закону про порядок організації і проведення мирних заходів саме зараз, коли є олігархічний консенсус у питанні недопущення незалежних акцій протесту.

«Цей закон може об’єднати навколо спільних інтересів і БЮТ, і Партію регіонів, і інші політичні сили, оскільки він унеможливлює проведення акцій протесту, не підконтрольних партіям», – наголосив експерт.