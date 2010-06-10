Нардеп хоче заборонити вирубку дерев у парках

На вирубку зелених насаджень в парках по всій території країни має бути накладено мораторій.

Про це народний депутат України від БЮТ Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ заявив у коментарі УНІАН.

За словами політика, тільки таке жорстке обмеження здатне зберегти в країні зелені зони і виключити повторення ситуацій, що відбуваються в Харкові навколо вирубки міського парку імені Максима Горького.

«Те, що сьогодні відбувається в Харкові під патронатом місцевої влади: посягання на головну зелену зону в місті під прикриттям будівництва дороги, відверта брехня про мету знищення парку, дике беззаконня міліції, вирубка сторічних дубів, звіряче побиття захисників парку, в тому числі і жінок, арешти активістів, повне нехтування громадською думкою, – може повторитися в будь-якому місті країни, тому необхідно ввести мораторій на вирубку дерев в парках по всій Україні, інакше ми залишимося без них», – відзначив Д.ВЕТВИЦЬКИЙ.

При цьому він заявив, що вже розробляє відповідний законопроект.

«Ми вже готуємо законодавчу ініціативу, яка зможе гарантувати людям право на здорову екологію шляхом заборони вирубки зелених насаджень по всій країні», – підкреслив депутат.

Озвучену політиком ініціативу підтримав і головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ. На його думку, захист зелених зон по всій країні повинен початися з їх захисту на місцевих рівнях.

«Ми взагалі за заборону нового будівництва в столиці, але на даний момент потрібно хоча б підтримати законопроект Юрія КОСТЕНКА та Івана ЗАЙЦЯ про мораторій на вирубку зелених насаджень в Києві строком на п’ять років (законопроект № 2393 внесений 3 червня 2008 року, прийнятий Верховною Радою України в першому читанні 31 березня 2010 року. – УНІАН). Буде добре, якщо така ініціатива приживеться в Харкові, де ситуація зовсім критична, адже знищенню підлягає найбільший міський парк, і, безумовно, в Києві, який через варварську забудову вже втратив статус «зеленої столиці», а потім вже і по всій країні», – підкреслив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

«Ущільнююча забудова, вирубка зелених насаджень перетворюють наші міста на душогубки, а життя городян – на суще пекло. Отруєне вихлопними газами повітря, забруднені фекаліями, промисловими і побутовими відходами річки і озера, погана якість питної води, захаращені автомобілями і кіосками тротуари – це сьогоднішні невеселі реалії і Києва, й інших мегаполісів. Потрібно зупинити деградацію міст будь-яким шляхом», – заявив В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня виконавчий комітет Харківської міської ради ухвалив рішення № 156 «Про видалення зелених насаджень між вулицею Новгородською і Сумською в районі вулиці Біла Акація», яким дозволив зрубати на території Центрального парку культури та відпочинку імені Максима Горького 503 дерева. Вже 20 травня на захист найдавнішого парку міста вийшли активісти з вимогою припинити вирубку сторічних дерев без узгодження з Державною екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та без резолюції громадських слухань.

Протягом двох останніх тижнів на території парку відбувалися зіткнення між захисниками дерев з одного боку, і так званою муніципальною охороною, що охороняє місце вирубки, з іншого. На просіці були розбиті намети, в яких цілодобово чергували активісти, на деревах сиділи альпіністи, щоб перешкодити вирубці. Періодично на місці вирубки відбувалися зіткнення. За 2 тижні протистояння в Дзержинський районний відділ Харківського міського управління ГУ МВС в Харківській області потрапили близько 30 активістів. Одного із захисників суд оштрафував на 150 гривень за опір правоохоронцям, Євген ХИЖНЯКОВ одержав 3 доби арешту, а 9 червня Дзержинський районний суд Харкова дав 15 діб арешту ще двом захисникам парку – Денису ЧЕРНЕЗІ та Андрію ЄВАРНИЦЬКОМУ.

Правозахисники проінформували про події навколо харківського парку Парламентську асамблею Ради Європи і зараз чекають міжнародної відповіді.

В. о. Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС запевняє, що дорога буде побудована до дня міста – 23 серпня. Єдиною поступкою, на яку власті міста пішли, стало призначення дати громадських слухань на тему «Захист зелених насаджень і Лісопарку в м. Харкові», які за всіма правилами повинні були відбутися до ухвалення рішення про вирубку дерев.

На сьогоднішній день, за оцінками захисників парку, вже зрубано близько 770 замість 503 запланованих дерев.