Яценюк пропонує заборонити забирати ліцензії у телаканалів

Народний депутат України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК наполягає на необхідності ухвалення закону щодо заборони анулювання ліцензій на мовлення та позбавлення права власності на телерадіоорганізації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Уряду змін.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що відповідний законопроект запропонував для розгляду парламенту.

За його словами, в даному законопроекті передбачено, що власники телерадіоорганізацій, що набули права власності до 1 червня 2010 року, «є визнаними державою, їх право власності є непорушним і не може бути змінено, крім випадків добровільного відчуження такого права».

Також, зазначив А.ЯЦЕНЮК, у законопроекті передбачено, що «Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не може з 1 червня 2010 року застосовувати право анулювання ліцензій на мовлення телерадіоорганізаціям, крім випадків, передбачених законодавством».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що кожна влада «завжди намагалася привласнити четверту владу».

За його словами, завжди робилися спроби, щоб ЗМІ висвітлювали роботу влади тільки в позитивному ракурсі. При цьому він зазначив, що сьогодні на телеканалах 65% сюжетів у теленовинах присвячені владі і лише 35% - опозиції.

За його словами, не рідко сюжети є більш-менш збалансовані, але «голос за кадром», який інтерпретує даний сюжет, змінює акценти, зроблені журналістом.

А.ЯЦЕНЮК також нагадав, що ним внесено до парламенту законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій свободи слова в Україні.

За його словами, даним законопроектом пропонується прирівняти захист життя та здоров’я журналістів і членів їхніх родин до відповідних гарантій працівників правоохоронних органів.

Законопроектом також передбачено заборону арешту і затримання журналістам під час виконання професійних обов’язків, заборону вилучення у журналіста технічних засобів – фото- та відеокамер, відеокасет тощо.

А.ЯЦЕНЮК також наголосив на тому, що представники опозиції в парламенті мають зробити все для того, щоб заблокувати ухвалення урядового законопроекту, яким обмежується права та свободи зібрань та волевиявлення.

Він підкреслив, що «участь у мітингах, зборах, пікетуваннях – невідчужуване право громадян».