МВФ розповів, про що домовився с Азаровим і Януковичем

З 21 червня в Україні розпочне роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це йдеться у заяві постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, текст якого передано агентству УНІАН.

«9 червня у Києві відбулися зустрічі групи експертів МВФ у складі пана Поула ТОМСЕНА, заступника директора Європейського департаменту МВФ, і пана Таноса АРВАНІТІСА, керівника Місії МВФ по Україні, з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ та іншими вищими посадовцями для обговорення питань економічної політики, підтримку якої міг би надати МВФ у контексті угоди «стенд-бай» з Україною.

У центрі дискусій були питання фіскальної політики, яку необхідно проводити для досягнення планових фіскальних показників на 2010 рік і стабільного забезпечення тенденції до зниження боргу, а також структурних реформ, зокрема тих, які стосуються фінансового та енергетичного сектора, необхідних для руху України шляхом стабільності та економічного зростання. Було домовлено, що з 21 червня у Києві розпочне свою роботу Місія МВФ, яка продовжить обговорення цих питань», - відзначив М.АЛЬЄР.

Як повідомляв УНІАН, уряд України проводить переговори з МВФ про початок нової програми співпраці, яка передбачає виділення кредиту у розмірі до 19 млрд. дол. на 2,5 року. Проте процес переговорів затягується.

27 травня джерело в Україні, детально поінформоване про хід переговорів з МВФ, повідомило УНІАН, що існує велика ймовірність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні у реалізації нової програми співпраці найближчим часом. «Сьогодні ймовірність того, що МВФ відмовить Україні у продовженні співпраці за новою програмою, становить 9 до 1», - заявив співбесідник агентства.

2 червня віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що текст нового меморандуму для продовження співпраці з МВФ вже практично узгоджено. «Ми працюємо, текст меморандуму практично узгоджено, туди додано серйозний блок структурних реформ, які були внесені за ініціативою України. За рахунок цих реформ з часом ми зможемо збільшити прибуткову частину бюджету, і це допоможе повернути ті кредити, які ми братимемо», – сказав віце-прем`єр.

При цьому він відзначив, що розмір кредиту, який Україна планує одержати від МВФ, остаточно не визначено. «Виходячи з того, що було під час обговорення, я припускаю, що сума може бути від 12 до 19 млрд. доларів. Однак остаточне рішення може прийняти лише Рада директорів МВФ», – додав він.