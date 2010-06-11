Експерти вірять в реалізацію реформ Януковича

Експерти вірять в реалізацію реформ, ініційованих Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, але прогнозують, що це буде не швидко.

Таку думку вони висловили в проведеному Інститутом Горшеніна експертному опитуванні щодо основних характеристик і реалізованості президентської програми соціально-економічного розвитку країни.

Згідно з переданим агентству УНІАН опитуванням, директор Інституту Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО відзначив, що безперечний позитив програми реформ полягає в тому, що йдеться про публічне і досить конкретне зобов`язання влади щодо їх реалізації, яке можуть контролювати і суспільство, і зарубіжні партнери України.

«На даний момент - це інструмент політичного піару, але в представленому документі також міститься і дуже багато заявок на конкретні дії. Наприклад, є пропозиції, які навряд чи можна назвати популярними, – вирівнювання пенсійного віку для чоловіків і жінок через поступове підвищення пенсійного віку для жінок», - зазначив експерт.

В.ФЕСЕНКО звернув увагу на той факт, що на осінь відкладено презентацію пропозицій щодо реформи системи державного управління. «Мабуть, в правлячій команді немає єдності позицій з цього питання, і, найголовніше, до виборів не хочуть чіпати систему державного управління, щоб, не дай Боже, її не розбалансувати. Адже це – адміністративний ресурс», - вважає В.ФЕСЕНКО.

Щодо реалізованості програми експерт зазначив, що в історії незалежної України жодна заявка на реформи не була реалізована в повному обсягу, і у нього є сумніви, що це вдасться зробити зараз.

«Ось кілька причин для скепсису: програму реформ розробляли одні (група заступника глави АП Ірини АКІМОВОЇ), а реалізовувати мають інші (Кабінет міністрів)», - сказав він, зазначивши, що уряд є достатньо консервативним апаратом виконавчої влади, який не дуже ефективний, «не говорячи вже про відсутність схильності до реформаторства». Також В.ФЕСЕНКО відзначив «потенційні ризики будь-яких реформ, зокрема, критичне сприйняття їх наслідків значною частиною населення».

Та все ж, на його думку, спроба проведення заявлених реформ буде зроблена - хоча б тому, що іншого виходу немає, в реформуванні й модернізації має потребу велика частина сфер суспільного розвитку і державної політики.

Керівник Центру політичного і економічного аналізу Олександр КАВА вважає, що програма реформ, запропонована владою, в багатьох пунктах дуже неконкретна, що дозволяє її реалізувати навіть з мінімальними зусиллями – якщо підходити з формальної точки зору.

«За винятком кількох нормативних актів, таких як Бюджетний кодекс, Податковий кодекс, все решта дуже нечітко прописане. Для такого документа, звичайно, потрібно мати більш чіткі програми і більш чіткі цілі, щоб можна було, після досягнення цієї мети, робити висновки про те, що досягнуте, а що ні», - сказав він.

Директор київського Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ вважає, що В.ЯНУКОВИЧЕМ заявлена якісна програма реформ. Проте, на його думку, необхідна технологічна схема її реалізації.

«Навіть натяків на цю технологічність немає в цих пропозиціях, що насторожує. Як і відсутність методологічної виразності щодо того, як проводитимуться реформи», - сказав М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

Експерт відзначив, що його спільна з колегами точка зору полягає в тому, що для успішного проведення реформ необхідно кілька умов.

«Потрібно, щоб був конкретний політик, який несе відповідальність за конкретні реформи. Цього майже в жодній реформі немає. Окрім судової реформи, де є завдання, поставлені Президентом, і є (заступник глави АП Андрій) ПОРТНОВ, який взяв на себе політичну відповідальність і є людиною, цілком здатною довести цю справу до кінця. Потрібно, щоб були виділені гроші. Якщо уважно продивитися бюджет, важко там знайти, де виділені гроші на проведення реформ, записані в програмі. Ще я додав би необхідність закону, що регулює цю реформу, який є відносно судової реформи. Відносно інших – цього немає», - вважає М.ПОГРЕБИНСЬКИЙ.

У свою чергу голова Київської обласної ради Олександр КАЧНИЙ зазначив, що вперше за останні п`ять років до влади прийшла команда, яка має намір не лише декларувати, але і реально здійснювати свої реформи.

«З одного боку, довіру до влади сьогодні підірвано. Цьому сприяла розбалансованість владної вертикалі всі попередні роки. Кожен чиновник на місці, по суті, робив, що хотів, і ніхто його ніяк не контролював, не питав з нього конкретного результату. Часто на місцях взагалі не було ніякої координації діяльності», - відзначив він.

О.КАЧНИЙ навів приклад, коли він зібрав голів районів, сільських голів від кожного району, мерів міст на нараду, щоб обговорити з ними різні питання, що стосуються виборчого законодавства, проекти Податкового і Бюджетного кодексів, і виявилось, що така нарада проводилася вперше за чотири роки.

«Саме з цієї причини між красивою декларацією і реальною реалізацією практично будь-якої реформи пролягала прірва. З іншого боку, сьогодні ще не на всіх рівнях державної влади сформована команда ефективних менеджерів і управлінців, які звикли не говорити, а робити. Це завдання ще належить вирішити», - вважає він.

При цьому О.КАЧНИЙ упевнений, що проведення запланованих Президентом реформ відбуватиметься чітко, з дотриманням визначених термінів і з належним контролем.

«Сьогодні потрібно залучати нових інвесторів, повертати тих, хто передумав вести у нас бізнес через бюрократію і непрозорість дозвільної системи, розбиратися із земельними питаннями. Багато хто з чиновників вже відчув на собі, що доведеться не просто працювати - орати, щоб надолужити згаяний час. І вони будуть це робити. Це означає, що реформи будуть реалізовані», - вважає О.КАЧНИЙ.