Хорошковський продає Інтер

Голова Служби безпеки України Валерій Хорошковськіи заявив, що готовий продати свій бізнес. Про це він сказав в ефірі Шустер Live.

"Я готовий продати бізнес. Купуйте", - зазначив він, відповідаючи на зауваження лідера партії "За Україну" Вячеслава Кириленка про те, що з огляду на конфлікт інтересів необхідно зробити вибір між секретною спецслужбою і бізнесом, він повторив: "Я вже вибрав. Я пропоную на продаж. Купуйте".