Віце-мер Одеси відкрив стрілянину, журналісту – “пристрелю як собаку" (відео)
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Віце-мер Одеси Вахтанг Убірія у п`ятницю погрожував журналістам пістолетом і відкрив з нього стрілянину.
Свідками інциденту стали журналісти телеканалу АТВ, а також Інтернет-видання Таймер. Інцидент відбувся під час візиту Убірії на полігон твердих побутових відходів «Дальніцкіє кар`єри», повідомляє Новий регіон.
Відео: заступник мера Одеси «розмовляє» з журналістом
Міська влада кілька місяців тому ініціювала усунення від користування кар`єром фірми «Союз», яку контролює Ігор Марков, лідер партії «Родина».
Проте «Союз» виграв суд у мерії. У своєму рішенні суд зобов`язав чиновників повернути «Союз» до користування кар`єром з 11 червня.
Попри це, у п`ятницю на кар`єр прибув віце-мер Убірія. Він почав погрожувати працівникам фірми «Союз» і конфлікт журналістам, які висвітлювали конфлікт, та відкрив стрілянину з пістолета в повітря.
Відео: заступник мера Одеси відкрив вогонь з пістолета
Деякі з присутніх, а також журналісти розсудливо відійшли на кілька метрів, та продовжували вести зйомку.
Помітивши, що його знімає кореспондент, чиновник закричав: «Прибери камеру, зараз пристрелю тебе як собаку» – і кілька разів штовхнув журналіста.
Через деякий час чиновник все ж таки заспокоївся, зайшов в адміністративну будівлю, а потім покинув місце інциденту.