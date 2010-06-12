Віце-мер Одеси відкрив стрілянину, журналісту – “пристрелю як собаку" (відео)

Віце-мер Одеси Вахтанг Убірія у п`ятницю погрожував журналістам пістолетом і відкрив з нього стрілянину.

Свідками інциденту стали журналісти телеканалу АТВ, а також Інтернет-видання Таймер. Інцидент відбувся під час візиту Убірії на полігон твердих побутових відходів «Дальніцкіє кар`єри», повідомляє Новий регіон.

Відео: заступник мера Одеси «розмовляє» з журналістом

Міська влада кілька місяців тому ініціювала усунення від користування кар`єром фірми «Союз», яку контролює Ігор Марков, лідер партії «Родина».

Проте «Союз» виграв суд у мерії. У своєму рішенні суд зобов`язав чиновників повернути «Союз» до користування кар`єром з 11 червня.

Попри це, у п`ятницю на кар`єр прибув віце-мер Убірія. Він почав погрожувати працівникам фірми «Союз» і конфлікт журналістам, які висвітлювали конфлікт, та відкрив стрілянину з пістолета в повітря.

Відео: заступник мера Одеси відкрив вогонь з пістолета

Деякі з присутніх, а також журналісти розсудливо відійшли на кілька метрів, та продовжували вести зйомку.

Помітивши, що його знімає кореспондент, чиновник закричав: «Прибери камеру, зараз пристрелю тебе як собаку» – і кілька разів штовхнув журналіста.

Через деякий час чиновник все ж таки заспокоївся, зайшов в адміністративну будівлю, а потім покинув місце інциденту.

Зйомку одеського телеканалу АТВ дивіться тут