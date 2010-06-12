Янукович підписав указ про відзначення 1000-річчя Софійського собору

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ № 682/2010 “Про відзначення 1000-річчя заснування Софійського собору”.

Текст документа оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Указ підписано, “ураховуючи вагому роль Софійського собору у розвитку й становленні Києва як духовного, культурного і політичного центру Української держави та беручи до уваги резолюцію 35-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО щодо відзначення у 2011 році 1000-річчя заснування цієї видатної пам`ятки”.

Цим указом Кабінету Міністрів України доручено утворити у місячний строк організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, присвячених 1000-річчю заснування Софійського собору (далі - організаційний комітет) і затвердити його персональний склад.

Також доручено забезпечити розроблення організаційним комітетом за участю Київської міської державної адміністрації та Національної академії наук України і затвердити план заходів із підготовки та відзначення 1000-річчя заснування Софійського собору, передбачивши, зокрема:

проведення урочистостей з нагоди 1000-річчя заснування Софійського собору, а також міжнародної науково-практичної конференції з питань дослідження, збереження та популяризації цієї унікальної пам`ятки;

здійснення підготовки і випуску повного видання корпусу графіті Софії Київської, а також видань, пов`язаних з історією Софійського собору, наукових та науково-популярних праць з питань історії, архітектури, монументального мистецтва, реставрації архітектурного ансамблю собору;

виконання ремонтно-реставраційних робіт фасадів та бань Софійського собору, у тому числі з позолоти бань і хрестів, реставрації та відновлення ікон у барабанах маківок бань, а також завершення реставрації південної в`їзної башти і брами Заборовського;

реконструкцію мереж електрозабезпечення, художнього освітлення інтер`єрів та екстер`єрів собору і дзвіниці, ремонт інженерних мереж та заходи з благоустрою території архітектурного ансамблю Софійського собору;

карбування та введення в обіг у встановленому порядку ювілейної монети, випуск в обіг поштової марки та конверта, присвячених 1000-річчю Софійського собору, здійснення спецпогашення поштової марки;

створення та транслювання серії відеосюжетів, тематичних теле- і радіопрограм про історію Софійського собору, його архітектуру, живопис та написи-графіті;

забезпечити в установленому порядку фінансування заходів, присвячених 1000-річчю заснування Софійського собору.

Міністерству культури і туризму України разом із Міністерством регіонального розвитку та будівництва України, Міністерством закордонних справ України доручено опрацювати питання формування та експонування в Україні і Французькій Республіці, зокрема у штаб-квартирі ЮНЕСКО, виставок, присвячених історії та розвитку Софійського собору.

Міністерству освіти і науки України доручено забезпечити проведення у навчальних закладах тематичних заходів із висвітлення історії створення Софійського собору, його ролі в духовному та політичному житті Української держави з метою виховання у молоді почуття поваги до культурної спадщини.

Міністерству закордонних справ України доручено забезпечити здійснення закордонними дипломатичними установами України за участю українських науковців тематичних заходів, присвячених 1000-річчю заснування Софійського собору.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України доручено забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення 1000-річчя Софійського собору.