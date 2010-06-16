У парламенті з’явилася тема, що об’єднала регіоналів з БЮТ та НУ-НС

Верховній Раді пропонують відхилити проект закону про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо контролю за рівнем професійної придатності осіб, які приймаються на державну службу. Постанову про відхилення законопроекту сьогодні в парламенті зареєстрували одразу 7 нардепів: нунсівець Олександр Омельченко, комуніст Сергій Гордієнко, регіонали – Олег Надоша, Василь Демчишен й Анатолій Горбатюк, бютівці – Микола Трайдук та Віктор Павленко.

Таке єднання представників чотирьох з п’яти парламентських фракцій викликала ідея литвинівця Олега Зарубінського запровадити в Україні обов’язкову незалежну атестацію претендентів на посади державних службовців. Зокрема, Зарубінський пропонує вважати будь-якого призначенця до проходження незалежної професійної атестації особою, що тимчасово займає відповідну посаду в державному органі чи його апараті. Й остаточно вирішувати питання про призначення лише після успішного тестування, на якому можуть бути присутніми спостерігачі - представники громадських організацій та навчальних закладі. Разом з тим Зарубінський пропонував заборонити проводити таку атестацію на території адміністративно-територіальної одиниці, де перебуває державний орган, на місце в якому претендує особа.

Щодо власне тестування, то нардеп пропонує проводити його з двох предметів – української мови та предмету, визначений Головним управлінням державної служби при Кабміні профільним для відповідної посади.