Королевська вважає помилкою продаж Луганськтепловозу

Продаж «Луганськтепловозу» – помилка, а результати конкурсу будуть оскаржені в суді. Про це заявила голова комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

«Тиждень тому Фонд держмайна заявляв, що інтерес до приватизації холдингової компанії «Луганськтепловоз» проявили 7 компаній. Проте, до участі в самому конкурсі були допущені лише дві структури, контрольовані російським капіталом», - говорить депутат.

За її словами, приватизація найбільшого машинобудівного підприємства України була проведена з явними порушеннями, одного з вірогідних конкурентів усунули від участі в конкурсі за день до його проведення.

На думку голови парламентського комітету, не можна кулуарно, без трансляції конкурсу в прямому ефірі продавати підприємство-монополіст, за яким стоїть 10-тисячний колектив. Вона нагадала, що в 2007 р. це підприємство вже було продане Брянському машинобудівному заводу за 58 млн. дол. Минулого року підсумки конкурсу було анульовано, а зараз «Луганськтепловоз» дістався тому самому покупцеві, але вже за 51 млн. дол.

«Я розділяю думку експертів, що ціна підприємства серйозно занижена, а умови конкурсу були виписані під конкретного покупця, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Непрозорість конкурсу, поспіх з його проведенням і передбачений результат повертають нас за часів «дикої приватизації» 15-річної давнини, що суперечить орієнтації на європейські цінності і підриває міжнародний авторитет України».

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2010 р. Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія) була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну лише на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

Всього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, - компанія "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., проте учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. В результаті переможцем конкурсу була визнана Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.