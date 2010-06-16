Кондратюк: коаліція не хоче забороняти «лохотрони» на телебаченні

Коаліція не хоче забороняти шахрайські телевікторини.

Про це журналістам заявила голова підкомітету Верховної Ради з питань реклами Олена КОНДРАТЮК, коментуючи відмову коаліції підтримати ініціативу опозиції щодо заборони численних сумнівних телевікторин на українському телебаченні.

За її словами, Партія регіонів і комуністи відмовились підтримати законопроект 4510 про зміни до закону про телебачення і радіомовлення у частині інтерактивних ігор у телевізійному ефірі. «Мова йшла про те, щоб заборонити «лохотрони» на телебаченні – це так звані вікторини, які пропонують відгадати, скажімо, слово «мама» і пропонують зателефонувати. Потім тримають людину на телефоні кілька хвилин і таким чином заробляють кошти», - сказала вона.

О.КОНДРАТЮК підкреслила, що як правило, «на ці вудочки потрапляють або неповнолітні, або люди старшого віку».

Народний депутат зазначила, що її здивувала позиція членів Партії регіонів і комуністів, «адже якщо не підтримати навіть таких речей, то ні про які реальні зміни у галузі телебачення і радіомовлення не може бути й мови».

Олена Кондратюк вважає, що «законопроект про заборону платних інтерактивних конкурсів Верховна Рада не підтримала тільки тому, що його доповідав депутат від опозиції».

Політик зазначила, що пропозиціями проекту передбачалося заборонити на звичайних телеканалах трансляцію програм з інтерактивними конкурсами, умови яких прямо чи опосередковано передбачають оплатне набуття особою статусу учасника такої програми чи передачі, і дозволити такі трансляції тільки на каналах з обмеженим доступом, тобто кодованих. Законопроектом передбачалося також, що вищенаведені заборони не поширюються на трансляцію програм та передач з проведення розіграшів лотерей, творчих конкурсів, спортивних змагань тощо, незважаючи на те, передбачається чи не передбачається їх умовами грошовий або майновий виграш. «Зі звичайних (не кодованих) каналів мовлення автори законопроекту пропонували прибрати передачі, у яких нашим громадянам з метою отримання виграшу за особисту перемогу пропонується звернутися до телерадіоорганізації: здійснити телефонний дзвінок, відправити смс-повідомлення, і, відповідно, передбачається стягнення коштів за з’єднання або телефонну розмову. Але законодавці до цього місця, на жаль, не дочитали», - пояснила депутат.

Зазначимо, що законопроект був підтриманий членами профільного комітету, які представляють всі фракції ВР, з рекомендацією парламенту схвалити проект в першому читанні і в цілому. Але під час голосування у сесійній залі депутати не надали необхідної кількості голосів для прийняття законопроекту у першому читанні (“за” законопроект проголосували 173 народні депутати з 433 зареєстрованих в сесійній залі).

«Під прикриттям необхідності дбати про державні і суспільні інтереси, не вчитавшись у суть проекту, народні депутати відмовили у належній підтримці збалансованих законодавчих пропозицій, в черговий раз виявили політичну нетерпимість – це не може не викликати обурення», - заявила Олена Кондратюк.