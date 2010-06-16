У Тимошенко вже пророкують банкрутство Нафтогазу

Рішення Стокгольмського арбітражного суду за позовом “РосУкрЕнерго” призведе до банкрутства НАК «Нафтогаз України», різкого підвищення цін на газ і комунальні послуги для населення, а також реанімує структуру, на якій заробляють олігархи з уряду ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА.

Про це сьогодні з парламентської трибуни заяви член фракції БЮТ, міністр енергетики опозиційного уряду Олександр ГУДИМА, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За його словами, рішення про відшкодування РУЕ 12 мільярдів кубометрів газу є незаконним, адже уряд Юлії ТИМОШЕНКО повністю розплатився за цей газ з російським «Газпромом».

«У 2009 році урядом Ю.ТИМОШЕНКО законним шляхом було придбано у «Газпрому», який володіє 50% акцій «РосУкрЕнерго», 11 мільярдів кубометрів газу за ціною 157 доларів за тис. куб. м. на загальну суму 1,7 мільярдів доларів. Також за рішеннями керівників урядів України і Росії «РосУкрЕнерго» було усунено з газового ринку», - нагадав він.

На думку О.ГУДИМИ, рішення Стокгольмського арбітражного суду від 9 червня 2010 року стало результатом змови керівників «Газпрому» і керівників нинішнього українського уряду, які свідомо усунули представників України з судового процесу, чим сприяли прийняттю рішення на користь структур Дмитра ФІРТАША.

«Таким чином «Газпром» забирає у нас 12 мільярдів кубометрів уже оплаченого газу, що призведе до банкрутства НАК «Нафтогаз», підвищення цін на газ для населення і подальшого зубожіння мільйонів громадян України», - наголосив народний депутат.

Він зазначив, що це судове рішення є свідченням оборудки на міждержавному рівні.

«Конфлікт БОЙКА-міністра та БОЙКА-представника структур ФІРТАША стає очевидним», - сказав О.ГУДИМА, додавши, що тепер стає зрозумілим, навіщо та для кого міністр Ю.БОЙКО в квітні ініціював збільшення на 10 мільярдів кубометрів обсягу газу, який Україна купує у «Газпрому».

О.ГУДИМА також наголосив, що саме Бойко поставив представників Д.ФІРТАША очолювати державні компанії «Укртрансгаз» на «Укргазвидобування».

«Таким чином йде повна підготовка до повернення структур «РосУкрЕнерго» на український ринок», - резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзиту й зберігання газу.

11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії RosUkrEnergo до НАК “Нафтогаз України”.

Він зазначив, що "нанесений збиток полягає у тому, що Україна має повернути “РосУкрЕнерго” додаткові обсяги газу у вигляді штрафних санкцій".

16 червня прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що сьогодні немає ресурсів для виконання рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо "РосУкрЕнерго".

“Ми не маємо вільних ресурсів – ні фінансів, ні газу, щоб в цей момент 100-відсотково виконати рішення суду. Тому це питання перебуває у стадії вивчення, щоб юридично грамотно вийти із ситуації. Але рішення суду – це рішення суду…”, - зауважив прем’єр.

Він вважає, що потрібно домовлятися. “Але в даному випадку я не веду мову про ФІРТАША (один з власників "РосУкрЕнерго" Дмитро ФІРТАШ), бо мова йде про компанію, в якій 50 відсотків належить “Газпрому”. Тому нам треба буде домовлятися як із російською стороною, так зі стороною, яка представлена українським власником”, - зауважив він.