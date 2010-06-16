Тимошенко дала визначення ідеології Януковича

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що ідеологією чинного Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА є “державна клептоманія”.

Про це вона заявила в інтерв’ю Хмельницькому обласному телеканалу “Ексклюзив”.

“Я не можу підібрати інших слів до ідеології Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, окрім державної клептоманії. І специфіка України в тому, що потрібно захищати державу від влади”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Також вона дала визначення діям команди Президента – “криміналізований монополізм”.

“В Україні створено криміналізований монополізм. Немає жодних обмежень, щоб вони (команда В.ЯНУКОВИЧА) не брали те, що хочуть. Саме таким шляхом Україна втратила Сахалінське родовище у Харківській області та шельф Чорного моря”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.