Янукович побачив, що країна «виходить потихеньку з прірви»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності серйозно працювати над модернізацією країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у місті Ворожба Білопільського району Сумської області, виступаючи на церемонії відкриття електрифікованої ділянки “Конотоп-Ворожба” Південно-Західної залізниці.

“Зараз країна виходить потихеньку з цієї прірви, в яку вона потрапила 5 років тому”, - сказав Президент.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, незбалансованість роботи гілок попередньої влади не давала можливості розвивати країну і модернізувати її.

“І якщо ми з вами і виживали, то не завдяки владі, а, як кажуть, всупереч”, - сказав Президент.

За його словами, постійні сутички тодішніх Президента, прем’єр-міністра, політичних сил, які їх підтримували, політизація суспільства призвели до того, що всередині країни “почали шукати ворогів, ділити на своїх і чужих в залежності від того, хто якою мовою розмовляє, хто до якої церкви ходить”. В.ЯНУКОВИЧ назвав це неприпустимим.

Він наголосив, що виступає за те, що об’єднати країну може лише одна спільна мета – модернізація країни, головною метою якої буде покращення життя людей, захист їхніх прав і боротьба з бідністю.

В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що “сьогодні нарешті сформована ефективна влада на всіх рівнях - починаючи від Президента і закінчуючи місцевими адміністраціями”.

“Це єдина команда, яка взяла на себе відповідальність і буде її нести перед народом”, - сказав він, додавши, що нинішня влада рішуче налаштована розпочати ті реформи, на які країна чекає вже 20 років.