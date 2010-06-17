Міністр Тимошенко розповів, навіщо його викликали в СБУ

Причиною виклику колишнього міністра регіонального розвитку та будівництва України, заступника голови Народного руху України Василя КУЙБІДИ до Служби безпеки України стало звинувачення в незаконному призначенні начальника Управління державного архітектурно-будівельного контролю одного з регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам екс-міністр після 2,5 годин перебування в СБУ.

«Мене звинуватили в порушенні чинного законодавства на предмет того, що я призначив без конкурсу одного з начальників Держархбудконтролю в одній з областей. Причому так довго тривала ця розмова, оскільки відмовлялись мені дати документи і ознайомити з ними», - сказав В.КУЙБІДА.

За його словами, співробітники СБУ не змогли пояснити йому, чому подібні призначення раніше не викликали запитань.

В.КУЙБІДА повідомив, що він призначив цього чиновника у 2010 році. Водночас він не назвав область, в якій був призначений чиновник, пославшись на те, що ця людина може ще працювати на своїй посаді.

«Відтак просто напрошується висновок, що це замовна справа. Частина того, що говорилося, просто ніякого відношення не має до тих звинувачень, які мені ставлять у провину. Але, найголовніше, якщо я зробив би якусь дію, яка порушує закон, і ми знаємо, що таку дію хтось ще вчинив до мене, і стосовно нього приймалися такі рішення, і стосовно мене, то тоді питань, очевидно, немає. Якщо такого немає, то висновок зрозумілий – упереджено все зроблено», - зазначив екс-міністр.

Він пояснив, що згідно з законом, призначення на посаду голови Держархбудконтролю не потребує проведення конкурсу, а передбачає погодження призначення з обласною державною адміністрацією.

«Я стверджую, що і мій попередник діяв у правовому полі, як і я, а відтак ні до нього не може бути претензій, ні до мене. Те, що зараз це витягується, – білими нитками шито. У мене здивування, як мінімум, і купа запитань, кому це вигідно», - зазначив В.КУЙБІДА.