Міністр юстиції: варіантів немає - вибори відбудуться 31 жовтня

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявляє, що 31 жовтня 2010 року є безальтернативною датою проведення виборів до органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Варіантів немає - вибори відбудуться 31 жовтня” – сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Він висловив переконання, що до кінця поточної сесії парламенту будуть проведені всі необхідні консультації, в тому числі й щодо внесення змін до виборчого законодавства, й ВР ухвалить всі необхідні рішення.

“Все це буде завершено, вибори відбудуться”, - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня під час зустрічі з журналістами глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що вибори до місцевих органів влади відбудуться 31 жовтня 2010 року за новим законом.

17 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, що вважає за доцільне провести вибори до місцевих органів самоврядування за змішаною системою 31 жовтня 2010 року.