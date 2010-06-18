ЧC-2010: закінчився матч Німеччина - Сербія

Закінчився перший із сьогоднішніх матчів ЧС-2010. У групі D зустрічалися збірні Німеччини й Сербії. Рахунок 0:1. Гол: Йованович 38.

На сьогодні в групі D три команди (Німеччина, Гана, Сербія) набрали по три очки.

Наступними сьогодні грають збірні Словенії і США (група C).

Завершальна гра дня – в 21:30. На поле вийдуть команди групи C - Англія і Алжир.