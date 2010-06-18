ЧC-2010: закінчився матч Німеччина - Сербія
16:36, 18 червня 2010Політика
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Становище в групі ускладнилося
Закінчився перший із сьогоднішніх матчів ЧС-2010. У групі D зустрічалися збірні Німеччини й Сербії. Рахунок 0:1. Гол: Йованович 38.
На сьогодні в групі D три команди (Німеччина, Гана, Сербія) набрали по три очки.
Наступними сьогодні грають збірні Словенії і США (група C).
Завершальна гра дня – в 21:30. На поле вийдуть команди групи C - Англія і Алжир.
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