Лужков: Москва і Севастополь підпишуть велику програму

Москва і Севастополь підпишуть велику програму співпраці на подальші роки, заявив мер Москви Юрій ЛУЖКОВ під час зустрічі в мерії російської столиці з головою Севастопольської міської державної адміністрації Валерієм САРАТОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі Севастопольської мерії.

«Ми сьогодні домовилися допомагати Севастополю у вирішенні соціальних завдань. Буде підготовлено велику програму нашої взаємодії на подальші роки, тому що ми єдині в нашій рішучості рухатися вперед з тим, щоб поліпшити життя людей, щоб сформувати таку основу, за якої міждержавна взаємодія буде міцніша, знову ж таки, на користь наших людей», - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

Як стверджує мер російської столиці, програма обов`язково буде виконана, «як всі ті рішення, які приймалися раніше». «Все, що робить Москва на підтримку Чорноморського флоту і Севастополя, вирішує соціальні завдання, виявилося історично виправданим», - зауважив він.

Мер Москви вважає, що «Севастополь і Чорноморський флот потрібні для того, щоб на Чорному морі сформувався певний геополітичний і геостратегічний баланс, який дуже необхідний для спокою, для миру в цьому регіоні земної кулі».

Як підсумував Ю.ЛУЖКОВ, «ставлення до Севастополя і до співпраці не змінилося, і не зміниться».

Голова адміністрації Севастополя, у свою чергу, заявив, що, «Москва і москвичі відіграли важливу роль в тому, що, відносини України та Росії входять в нормальне русло». В.САРАТОВ також сказав, що «подальший рух вперед неможливий, якщо ми не консолідуємо свою економічну політику з Росією». За його словами, «в нових політичних умовах, коли підписана угода про продовження перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Україні, ми домовилися вивести відносини між Москвою і Севастополем на новий рівень. Ми домовилися про те, щоб розглянути питання юридичних відносин між містами».

Зокрема, мер Москви заявив, що буде сприяти створенню Будинку Севастополя в Москві.

За повідомленням Севастопольської міськадміністрації, така програма співпраці після узгодження відповідних служб обох сторін буде підписана вже найближчим часом.

Учасники зустрічі також домовилися, що Москва поділиться своїм досвідом реалізації інвестиційних проектів, і надасть Севастополю проектну документацію шкіл і дитячих садів, які були споруджені в сейсмічних зонах Росії.

Сторони також підтримали пропозицію севастопольських ветеранів про проведення єдиного Дня Флоту Російським Чорноморським флотом і Військово-Морським Силами України.

Крім того, розглядалося питання про те, щоб зробити Москву і Севастополь містами-побратимами.