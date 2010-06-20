КС проти проведення місцевих виборів 27 березня?

Конституційний Суд України, розглядаючи законопроект щодо зміни дати виборів та строку повноважень мерів, а також місцевих та селищних рад, визнав запропоновану парламентом дату проведення таких виборів - 27 березня 2011 року - такою, що не відповідає Основному закону.

Про це пише газета «Дзеркало тижня» з посиланням на джерело.

Проект закону про зміни до Конституції щодо строків повноважень Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів було направлено до КС як невідкладний, відтак суд повинен був розглянути його до 15 червня 2010 року.