Президентом Колумбії став кандидат від партії «U»

На президентських виборах у Колумбії (другий тур) упевнену перемогу здобув кандидат від правлячої Соціальної партії національної єдності, відомішої як партія "U", колишній міністр оборони Хуан Мануель САНТОС.

Як повідомляє NEWSru, згідно з даними Національного регістра цивільного стану, після підрахунку 99,86% голосів він одержав підтримку 69,06% колумбійців, які взяли участь у виборах.

Його суперник - лідер Партії зелених Антанас МОКУС набрав 27,52% голосів.

Віце-президентом Колумбії обраний Анхеліно ГАРСОН. Усього у виборах взяли участь 13 млн. 335 тис. із 30 млн. колумбійців з правом голосу.