Президентом Колумбії став кандидат від партії «U»
09:20, 21 червня 2010Політика
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Сантоса підтримали 69,06% виборців
|Хуан Мануэль САНТОС
Як повідомляє NEWSru, згідно з даними Національного регістра цивільного стану, після підрахунку 99,86% голосів він одержав підтримку 69,06% колумбійців, які взяли участь у виборах.
Його суперник - лідер Партії зелених Антанас МОКУС набрав 27,52% голосів.
Віце-президентом Колумбії обраний Анхеліно ГАРСОН. Усього у виборах взяли участь 13 млн. 335 тис. із 30 млн. колумбійців з правом голосу.
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