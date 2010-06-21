Діаспора попросила Януковича про зустріч

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає українську діаспору до співпраці з підвищення іміджу України в світі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з президентом Світового конгресу українців Євгеном ЧОЛІЄМ та генеральним секретарем Світового конгресу українців Стефаном РОМАНІВИМ.

В.ЯНУКОВИЧ подякував очільникам СКУ за їхню ініціативу провести таку зустріч. Він назвав Світовий конгрес українців провідною організацією серед інших громадських організацій української діаспори. «Ви як барометр», - сказав Президент, додавши, що через СКУ можна відчувати настрої не лише української діаспори, але й України в цілому.

«Нам важливо організувати співпрацю, щоб підняти імідж України у світі. Це наша спільна справа», - сказав Президент.