Гриценко: Янукович пішов за траєкторією Ющенка

Народний депутат, голова партії "Громадянська позиція" Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що перші 100 днів президентства Віктором ЯНУКОВИЧЕМ були втрачені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції у Чернігові.

За словами А.ГРИЦЕНКА, Президент не зробив жодних кроків на виконання своєї передвиборчої програми, тоді як з перших днів мали б бути законопроекти та укази на виконання передвиборчих обіцянок. "Я вніс десяток законопроектів на виконання своєї програми, а він ні. ЯНУКОВИЧ пішов траєкторією ЮЩЕНКА", - сказав А.ГРИЦЕНКО, зазначивши, що має моральне право критикувати В.ЯНУКОВИЧА, оскільки теж брав участь у президентських виборах.

Крім того, за його словами, у запропонованій Президентом програмі соціально-економічних реформ не визначено пріоритетів, а "100 завдань вирішувати одночасно просто неможливо".

Водночас, А.ГРИЦЕНКО як позитиви В.ЯНУКОВИЧА і його команди назвав відбудову владної вертикалі і відсутність конфліктів.

"Політичний владний маятник хитнувся з хаосу конфліктів, щоденних звинувачень у зраді, корупції на найвищому державному рівні. Він хитнувся у бік сильної, монолітної влади, яка дуже швидко сіла у владне крісло і почала працювати як злагоджена команда, без конфліктів", - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Проте він підкреслив, що "державна машина працює на нейтральній передачі – вона стоїть і нікуди не рухається".