Янукович привітав українців із Днем Конституції

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав громадян з Днем Конституції.

Він нагадав, що сьогодні виповнюється чотирнадцять років відтоді, як наша країна отримала важливий, основоположний для новітнього державотворення документ.

“28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла Конституцію України, яка закріпила права і свободи громадян, суспільно-політичний та державний устрій, основні принципи взаємодії гілок влади, засади регулювання найважливіших суспільних відносин”, - додав Президент.

За його словами, Основний Закон держави – це ядро правової системи, фундамент, на якому базується все законодавство, а також процес державно-правових перетворень, демократичного розвитку країни. Це основа стабільності в суспільстві.

“Визначаючи засади розвитку країни, наша Конституція опирається на національний історичний досвід. Україна має багатовікову конституційну традицію. Її коріння бере початок з “Руської правди” Ярослава Мудрого та Конституції Пилипа Орлика, яка, на думку істориків, є першим європейським конституційним актом у сучасному розумінні і якій виповнилося 300 років. Ці документи стали історичною основою прийняття Декларації про державний суверенітет України, двадцятиріччя якого ми відзначаємо цього року, та найголовнішого документа новітньої української доби – Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року”, - зауважив глава держави.

На його думку, прийнята у 1996 році Конституція України у ключових своїх положеннях пройшла випробування часом. “У частині визначення прав та свобод людини вона вважається однією з найпрогресивніших у світі. Разом з тим досвід державного будівництва впродовж років, що минули з часу прийняття Основного Закону, засвідчив – Конституція України в сучасних динамічних історичних умовах потребує деяких змін”, - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, деякі її норми, зокрема, поспішно прийняті у кінці 2004 року, стали причиною розбалансування та серйозної кризи влади, а відтак – об’єктом обґрунтованої критики всередині країни та з боку міжнародного співтовариства.

Водночас Президент наголосив, що виправлення існуючих недоліків, процес удосконалення Конституції жодним чином не повинен перетворитися на політичну акцію. На його переконання, це серйозна зміна суспільних відносин, яка має опиратися на волю народу, відповідати сучасним реаліям та визначати поступ держави в цілому. В основі конституційних змін має бути закладено принцип суспільного консенсусу, об’єднання політичних та громадських сил навколо ідеї розвитку країни, усунення чинників напруження в державі.

В.ЯНУКОВИЧ закликав усе українське суспільство до єднання задля безумовного виконання положень Основного Закону, гарантування прав і свобод людини та громадянина в нашій країні.

“Маємо пам’ятати, що лише наші спільні та сконсолідовані зусилля стануть запорукою процвітання держави та єдності народу”, - зауважив він.

Президент побажав співвітчизникам злагоди, миру та добра. “Нехай дотримання конституційних норм, неухильний захист прав і свобод людини стануть запорукою успішного розвитку Української держави, утвердження гуманізму та верховенства права на нашій землі”, - наголосив він.

Текст привітання оприлюднено на офіційному сайті глави держави.