Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прибув до Москви з робочим візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, планується, що сьогодні голова українського уряду зустрінеться з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ в його заміській резиденції в Ново-Огарьово.

Під час зустрічі М.АЗАРОВ і В.ПУТІН планують проаналізувати виконання сочинських домовленостей, досягнутих два місяці тому під час засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.

Також прем`єр-міністр України планує з російським колегою поговорити про розвиток Севастополя в контексті продовження терміну перебування Чорноморського флоту РФ у цьому місті.

Крім того, М.АЗАРОВ і В.ПУТІН обговорюватимуть і питання про підготовку угоди щодо транзиту нафти.