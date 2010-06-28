Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликає українців захищати Конституцію.

Як повідомляє прес-служба БЮТ, про це йдеться у привітанні Ю.ТИМОШЕНКО з нагоди Дня Конституції України.

Даючи високу оцінку розвитку правової думки в Україні та її світовими досягненнями, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що українці мають Конституцію, але не мають її гаранта.

«Аналіз перших ста днів роботи нової влади доводить, що Віктор ЯНУКОВИЧ, i всі, кого вiн розставив на посади, встигли зруйнувати не тiльки букву, а й дух головного закону країни», - вважає лідер БЮТ.

Вона наголосила, що Конституцію треба виконувати – «це аксiома для всiх, у тому числi для полiтикiв». За словами Ю.ТИМОШЕНКО, саме від цього залежить успішність суспільного та державницького розвитку.

«Тому суспільство, громадськість мають стати на сторожі Основного Закону, перетворити його на реальні, а не декларативні правила для кожного громадянина», - підкреслила вона.

З нагоди свята Ю.ТИМОШЕНКО побажала українцям добра, радості, успіхів, а також щоб для всіх громадян Конституція була справжнiм Основним Законом, який гарантує та надійно захищає права та свободи людей.