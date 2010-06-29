Попов оголосив конкурс у заступники Черновецького

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив провести конкурси на заміщення посад начальників головних управлінь адміністрації з охорони здоров’я, а також будівництва і архітектури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на нараді в столичній міськдержадміністрації, де працівникам КМДА було представлено нових заступників голови адміністрації.

О.ПОПОВ зазначив, що відповідні конкурси повинні відбутися максимально демократично і таким чином, щоб участь у них взяли якнайбільше спеціалістів.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня стало відомо, що віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО підписав доручення, метою якого є проведення комплексної перевірки системи управління та фінансування галузі охорони здоров’я Києва.

За наказом міністра охорони здоров’я України Зіновія МИТНИКА створена комісія для проведення вищевказаної перевірки, яку очолив перший заступник міністра Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ. Начальнику Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення КМДА Людмилі КАЧУРОВІЙ доручено забезпечити умови для роботи комісії.

16 червня газета «Сегодня», посилаючись на свої джерела в мерії, написала про можливу зміну переважної більшість керівників столичних комунальних підприємств і главків. Газета не виключала, що невдовзі заяви про звільнення напишуть начальник главку охорони здоров`я Людмила КАЧУРОВА, начальник главку реклами Ольга ЩЕПАК і директор КП «Київреклама» Олена БАКАЄВА.

Стосовно сфери містобудування, то досить тривалий час в.о. начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища був Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ, який одночасно був і в. о. головного архітектора Києва. Разом з тим, 29 квітня Міністерство регіонального розвитку і будівництва України заявило, що підтримує кандидатуру Сергія ЦЕЛОВАЛЬНИКА на заміщення посади головного архітектора Києва.

27 травня Київська міська рада ухвалила рішення про створення у складі міської державної адміністрації Служби головного архітектора столиці. Згідно з рішенням, службу очолюватиме головний архітектор столиці, який підпорядковуватиметься Київському міському голові та його заступнику. До функцій Служби головного архітектора столиці, зокрема, віднесено контроль за сферою будівництва в місті та реалізація затвердженої містобудівної політики. У підпорядкуванні головного архітектора Києва перебуватиме Головне управління містобудування, а також низка інших профільних управлінь КМДА.