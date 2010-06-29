Тимошенко сьогодні - у Харкові
13:32, 29 червня 2010Політика
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Лідер БЮТ дасть прес-конференцію
Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Харківській області.
Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, заплановано її участь у звітно-виборчій конференції Харківської обласної організації ВО "Батьківщина", а також зустріч з активістами громадських і політичних організацій, які захищають паркову зону Харкова від знищення.
Ю.ТИМОШЕНКО також дасть прес-конференцію для представників регіональних і обласних засобів масової інформації.
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