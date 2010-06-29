Тимошенко сьогодні - у Харкові

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні перебуває з робочою поїздкою у Харківській області.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, заплановано її участь у звітно-виборчій конференції Харківської обласної організації ВО "Батьківщина", а також зустріч з активістами громадських і політичних організацій, які захищають паркову зону Харкова від знищення.

Ю.ТИМОШЕНКО також дасть прес-конференцію для представників регіональних і обласних засобів масової інформації.