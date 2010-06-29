Тимошенко відкриває спеціальний e-mail

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про необхідність позбавлення від бюрократизму для подальшої розбудови Всеукраїнського об`єднання "Батьківщина".

"Я зараз беру перед вами зобов’язання, що бюрократію ми просто видаляємо з нашої партії", – заявила вона сьогодні під час звітно-виборчої конференції Харківської обласної організації ВО "Батьківщина", повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, перехід деяких керівників регіональних осередків до владної коаліції також є певним етапом очищення політичної сили. "Ми звільнили деяких бюрократів з партії. Ці бюрократи сьогодні увійшли до коаліції, але я вважаю, що це дуже добре. Я думаю, дуже добре, що такі люди переходять до коаліції, бо вони там природно, а у нас вони довели партію до того, що мобільні групи перетворилися у якихось, вибачте, катів, які виїжджають у регіони і які насправді абсолютно не розуміють, що перевіряють", - пояснила вона.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що справжнім звітом для будь-якої політичної сили повинні бути результати виборів. "Наша справжня перевірка і справжній звіт – це наші з вами результати на виборах. Наш справжній звіт – це коли стоїмо у владі і що ми змогли зробити в країні", - зазначила лідер "Батьківщини".

За її словами, зараз необхідно встановити більш ефективні механізми спілкування між центральним апаратом партії та регіональними осередками "Батьківщини", у тому числі через електронне листування.

"Я знаю, що я не зможу прийняти всіх - у нас сьогодні більше 12 тисяч партійних осередків: малих, середніх, великих. Я не зможу прийняти кожну людину, але я відкриваю свій особистий e-mail, який я буду особисто читати, з яким я буду знайомитися", - пообіцяла Ю.ТИМОШЕНКО.