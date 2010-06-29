Стадіон «Металіст» майже виконав додаткові вимоги УЄФА

На харківському стадіоні «Металіст» входять у завершальну фазу роботи щодо врахування додаткових вимог УЄФА до комфорту та безпеки глядачів. Фінансування вказаних робіт здійснюється за рахунок коштів президента групи DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012 Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО. Як повідомили УНІАН у дирекції стадіону, станом на 29.06.2010 р. на 82% готові додаткові евакуаційні виходи на Північній трибуні, установлюються металоконструкції під евакуаційні виходи на Південній трибуні, на 76% завершено евакуаційні сходи всередині чаші стадіону.

Як повідомлялося раніше, відповідно до нової редакції титулу об`єкта планова сума інвестицій становитиме 762632039 грн. З них: із держбюджету - 347300000 грн., з регіонального бюджету - 185160000 грн., кошти інвестора (група DCH) - 230172039 грн.

У 2010 році на врахування додаткових вимог УЄФА з державного бюджету має надійти 137300000 грн. (фактично надійшло 36600000 грн.), з регіонального - 49345713 грн. (фактично надійшло 10000000 грн. у 2009 році). Загальна сума бюджетного недофінансування - 140,05 млн. грн.

Приватні інвестиції в роботи з виконання додаткових вимог УЄФА в поточному році мають становити 114185060 грн. Фактично станом на 29.06.2010 р. О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ компенсував 90% касового розриву з бюджетних платежів на суму 126000000 грн. Загальна сума коштів приватного інвестора, спрямованих на реконструкцію ОСК «Металіст» сягає 356172039 грн.