Тимошенко в Харкові вирубили світло

Сьогодні вранці у Харкові у приміщенні виставкового центру «Радмір Експохол», де мала розпочатися звітно-виборча конференція обласної організації партії «Батьківщина», було відключене світло.

Як передає кореспондент УНІАН, про це новообраний голова обласної парторганізації Арсен АВАКОВ повідомив на спільній з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції.

За словами А.АВАКОВА, у зв`язку з цими обставинами організаторам довелося перейти на резервне джерело живлення. А.АВАКОВ стверджує, що знеструмлення центру за весь час його роботи сталося вперше.

Екс-губернатор також висловив подив у зв`язку з тим, що політичні опоненти БЮТ з Партії регіонів організували пікет на знак протесту проти приїзду Ю.ТИМОШЕНКО. За його словами, в місцевому аеропорту лідера БЮТ «на палючому сонці» зустрічали близько 600 осіб – працівників освіти.