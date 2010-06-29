Тимошенко тепер співатимуть «Хмуриться не надо, Лада»

Виконавець пісні «Трус не играет в хоккей», харків’янин Вадим МУЛЕРМАН вступив до лав ВО «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції у Харкові лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Мені дуже приємно, що у такий час до нас приходять сильні люди. Я думаю, усім нам з давніх часів відоме ім`я Вадима МУЛЕРМАНА, відомі його чудові пісні - особливо актуальна сьогодні пісня «Трус не играет в хоккей» і «Хмуриться не надо, Лада». Мені було дуже приємно, що сьогодні прямо на конференції – він побув трішки серед нас, трішки послухав, до душі прийняв усі проблеми України - і прямо на конференції передав записку, висловивши бажання вступити у партію. І прямо відразу на партконференції ми це рішення проголосували і прийняли», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні брала участь у 12-й звітно-виборчій конференції Харківської обласної організації «ВО «Батьківщина».