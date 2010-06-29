Тимошенко подякувала Богу за «момент істини»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не тримає зла на народних депутатів з фракції БЮТ, які увійшли до складу коаліції «Стабільність і реформи».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що виробила певне ставлення до людей, які за матеріальні блага зраджують політичних соратників, і не хотіла б зайвий раз критикувати їх, бо такі люди самі собі мусять «бути суддями».

При цьому вона додала, що не відчуває до перебіжчиків «ніякої агресії» і тільки дякує Богові, що стався такий «момент істини».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно до парламентської коаліції «Стабільність і реформи» увійшли троє народних депутатів з фракції БЮТ: Олександр ФЕДЬДМАН, Олег ГЕЙМАН і Валерій КАМЧАТНИЙ, які приживають у Харкові.

1 квітня 2010 р. О.ФЕЛЬДМАНА було звільнено з посади голови Харківської обласної організації ВО «Батьківщина».