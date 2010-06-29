Тимошенко обіцяє децентралізувати "Батьківщину"

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір запровадити проведення праймеріз для обрання лідерів регіональних організацій Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина".

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Харкові.

"Ми будемо переходити, і ми готуємо зараз прийняти статут на вересневому з`їзді, де обрання всіх лідерів всіх рівнів буде йти через праймеріз, що є дуже важливим, включаючи і лідера партії", - сказала лідер ВО "Батьківщина".

Вона додала, що у процесі модернізації партії особлива увага приділятиметься її децентралізації. "Будемо віддавати всі можливі повноваження в наші регіональні партійні осередки, щоб вони мали можливість реально захищати людей, впливати на життя людей, формувати нову політику. В тому числі на регіональному рівні", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також наголосила на необхідності заснування системи партійного навчання. "Ми будемо формувати партійне навчання як для молодих лідерів, які хочуть ставати лідерами, так і для перевірених боями партійних кадрів", - підкреслила лідер "Батьківщини".