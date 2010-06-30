Відкриття нового магазину COMFY

У ніч з 2 на 3 липня ц.р. в торговому центрі «Sky Mall» (пр. Генерала Ватутіна, 2) відкриється 2-й в Києві та 65-й в мережі магазин COMFY. Цією подією COMFY відкриває друге півріччя 2010 року, яке обіцяє стати одним з найбільш насичених в історії компанії. Вже в липні відкриється 6 нових магазинів: окрім Києва, нові магазини COMFY з`являться в Одесі, Полтаві, Рівно, Єнакієвому та Миколаєві.

При такому динамічному розвитку роздрібної мережі, компанії вдається утримувати економічну ефективність і досягати найвищого показника виторгу з квадратного метра в Україні – близько 4064 грн.

У другому півріччі мережа виросте на 19 магазинів по всій Україні. Разом за рік COMFY планує виконати заявлені в 2009 році амбітні плани і прирости в 2010 на 25 магазинів і 44 000 квадратних метрів. Наприкінці року мережа налічуватиме 84 магазини.

Показник LFL (LFL - відношення поточного обороту компанії до аналогічного періоду минулого року, починаючи з 1 січня, без урахування розвитку магазинів мережі і закриття магазинів на період реформатування, але не більш ніж на 2 тижні) за підсумками 2010 року дорівнюватиме 1,82.

Ринкова частка COMFY в мережевому сегменті на сьогодні складає 25%.

COMFY запрошує представників ЗМІ відвідати новий магазин в Києві напередодні відкриття. Цього дня ми зустрічаємо найдорожчих гостей – постійних клієнтів і журналістів. Ви зможете не тільки оцінити переваги нового магазина, але і придбати всі (а не тільки акційні!) товари із знижкою 20%.