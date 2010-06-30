Гість підкинув Януковичу ідею, де ще пошукати нафту

Шрі-Ланка пропонує Україні розробляти нафтові родовища на своїй території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент Шрі-Ланки Махінда РАДЖАПАКСА на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після переговорів у Києві.

«Ми запропонували знайти нафту на нашій землі. Ми це запропонували українській стороні», - наголосив М.РАДЖАПАКСА.

У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україна зацікавлена в розвідці і розробці нафтових родовищ на території Шрі-Ланки, «і ми це можемо зробити».

Також В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Україна зацікавлена в будівництві гідроелектростанцій на території Шрі-Ланки.