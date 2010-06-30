Гість підкинув Януковичу ідею, де ще пошукати нафту
13:35, 30 червня 2010Політика
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Президенти дали прес-конференцію
Шрі-Ланка пропонує Україні розробляти нафтові родовища на своїй території.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент Шрі-Ланки Махінда РАДЖАПАКСА на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ після переговорів у Києві.
«Ми запропонували знайти нафту на нашій землі. Ми це запропонували українській стороні», - наголосив М.РАДЖАПАКСА.
У свою чергу В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Україна зацікавлена в розвідці і розробці нафтових родовищ на території Шрі-Ланки, «і ми це можемо зробити».
Також В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Україна зацікавлена в будівництві гідроелектростанцій на території Шрі-Ланки.
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