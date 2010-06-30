Вінський виграв суд проти Тимошенко, а каятися має Азаров

Інформація про причетність Йосипа Вінського до корупційних діянь, оприлюднена Юлією Тимошенко, має бути спростована як така, що є недостовірною і порочить честь, гідність та ділову репутацію екс-міністра транспорту та зв’язку України.

Відповідне рішення, як повідомляє прес-служба партії «Народна влада», ухвалив Печерський районний суд м.Києва.

«Визнати недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію Вінського Йосипа Вікентійовича інформацію, поширену Тимошенко Юлією Володимирівною шляхом повідомлення її в ефірі телепередачі «Велика політика з Євгенієм Кисельовим», що відбулася 04.12.2009 об 21:30 годин за київським часом на телеканалі «Інтер», про те, що Вінський Йосип Вікентійович був помічений у корупції», - сказано в рішенні суду.

Нагадаємо, що в тій програмі Юлія Тимошенко заявила: «Якщо, наприклад, міністр нашої команди Вінський і міністр команди Ющенка Єхануров були помічені в прямій корупції – то їх сьогодні в уряді немає».

Суд зобов’язав Кабінет Міністрів України спростувати висловлену інформацію про те, що Вінський Йосип Вікентійович був помічений у корупції, в той самий спосіб, в який вона була поширена, а саме – шляхом оголошення повідомлення по телебаченню наступного змісту:

«04 грудня 2009 року в ефірі телевізійного каналу «Інтер», в рамках телепередачі «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» Тимошенко Юлією Володимирівною було оприлюднено інформацію щодо причетності Вінського Йосипа Вікентійовича до корупційних діянь. Повідомляю, що зазначена інформація є непідтвердженою та недостовірною».

Коментуючи рішення суду, голова партії «Народна влада» Йосип Вінський зазначив: «На жаль, оскільки Юлія Тимошенко вже не прем’єр-міністр, спростування змушені будуть оголошувати зовсім інші люди. Але це формальність. Зрештою, користь для країни від відставки Тимошенко неспівмірно переважає потенційну можливість почути спростування з її власних уст, якщо б вона досі залишалася главою уряду».

«Важливо, що громадськість вкотре пересвідчилася: для Тимошенко нічого не варто оббрехати будь-кого, вона нездатна відповідати за власні слова й дії», - підкреслив він.

За інформацією ЗМІ, раніше також Ю.Єхануров у судовому порядку довів необґрунтованість звинувачень з боку прем’єр-міністра Ю.Тимошенко у корупційних діяннях.