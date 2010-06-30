Євро на міжбанку виросло

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9035/7,9095 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9065/7,9080 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9050/7,9075 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 14:00 Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,9070 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2529/0,2531 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2529/0,2530 грн./рубль. На час закриття ціни зросли до 0,2538/0,2539 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль впав і становив 31,16 рубля за долар (-0,1050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,2219/1,2221 дол./євро, а до 14:30 зросли до 1,2285/1,2287 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,6625/9,6735 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 9,6520/9,6610 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH підвищилися до 9,7050/9,7140 грн./євро.