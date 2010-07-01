БЮТ заблокував Верховну Раду

«Свободу патріоту Макаренку!»

Народні депутати з фракція Блоку Юлії Тимошенко заблокували трибуну та президію парламенту. Як передає кореспондент УНІАН, на столі президії вони повісили плакат: «Макаренко захистив Україну». Позаду президії плакат: «Бандитам – гроші, газ та влада. Патріотам – тюрми. В.Янукович». Також у сесійній залі розміщені плакати з написами: «Свободу патріоту Макаренку!», «Янукович + Фірташ + Хорошковський = газова мафія». Двері, які ведуть до президії парламенту, закладені стільцями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter