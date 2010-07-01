БЮТ заблокував Верховну Раду
09:49, 01 липня 2010Політика
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«Свободу патріоту Макаренку!»
Народні депутати з фракція Блоку Юлії Тимошенко заблокували трибуну та президію парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, на столі президії вони повісили плакат: «Макаренко захистив Україну». Позаду президії плакат: «Бандитам – гроші, газ та влада. Патріотам – тюрми. В.Янукович».
Також у сесійній залі розміщені плакати з написами: «Свободу патріоту Макаренку!», «Янукович + Фірташ + Хорошковський = газова мафія».
Двері, які ведуть до президії парламенту, закладені стільцями.
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