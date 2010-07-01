БЮТ розблокував трибуну і президію

Народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко розблокували трибуну і президію Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.40 до сесійної зали увійшли керівники фракції БЮТ: Іван КИРИЛЕНКО, Андрій КОЖЕМ’ЯКІН та Микола ТОМЕНКО, які безпосередньо в залі провели невеличке засідання фракції, після чого депутати від БЮТ зайняли свої робочі місця.

При цьому “бютівці” не зняли плакати, які ще зранку порозвішували на столі президії, в ложі уряду та над президією парламенту.