Нардепи вирішили сьогодні працювати до упору

Сьогодні парламент працюватиме до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосувало 229 з 429 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Сьогодні у порядку денному роботи парламенту близько ста питань.

Пленарне засідання розпочалось об 11.02, оскільки фракція БЮТ блокувала трибуну парламенту.

Голова ВР Володимир ЛИТВИН підкреслив, що на засіданні Погоджувальної ради домовилися про подання кандидатур до Тимчасової слідчої комісії з питань свободи слова і до ТКС щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ «РосУкрЕнерго» та арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

В.ЛИТВИН повідомив, що фракція Партії регіонів вже подала чотири кандидатури до комісії щодо «РосУкрЕнерго».