Партія Тимошенко змінить назву?

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН не виключає проведення ребрендінгу партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», щоб виборці могли швидше ідентифікувати її з лідером Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що «Батьківщина» самостійно готова іти на вибори, оскільки в її лавах налічується понад 500 тисяч членів.

«Ми зробимо, як говорять зараз таке модне слово, ребрендінг назви нашої партії і, можливо, щось додамо, щоб люди ідентифікували швидше нашу політичну силу з її політичним керівництвом», - сказав він.