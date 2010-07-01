Доній перейшов до Кириленка

Народний депутат Олесь ДОНІЙ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) заявив про вступ до депутатської групи „За Україну!” у Верховній Раді України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутатської групи “За Україну!”

„Провідною ідеологією влади стає російський націоналізм. І очевидно, що патріотичні сили повинні гуртуватися, єднатися для протидії деукраїнізації”, - заявив О.ДОНІЙ.

Він зазначив, що „єдиною групою в парламенті, яка може протистояти наступу на українські цінності, залишилася група „За Україну!”. О.ДОНІЙ закликав колег, “яким не байдужа Україна і українські інтереси”, підтримати його вибір і вступати в групу „За Україну!”.

Як повідомляв УНІАН, учора, 30 червня, про вступ до депутатської групи „За Україну!” заявила народний депутат Ольга ГЕРАСИМ’ЮК.