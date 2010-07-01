До кінця року ліки не дорожчатимуть?

З 1 липня і до кінця 2010 року виробники ліків будуть зобов’язані не підвищувати ціни на лікарські засоби.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МОЗ України, така домовленість зафіксована в підписаному між Міністерством охорони здоров’я України та виробниками лікарських засобів Меморандумі порозуміння.

Перш за все це стосується лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансування з державного та місцевих бюджетів.

Крім того, виробниками гарантується недопущення скорочення обсягів виробництва цих лікарських засобів. Згідно з Меморандумом, виробники докладатимуть зусиль для укладання прямих договорів з дистриб’юторами лікарських засобів для своєчасного і в повному обсязі задоволення заявок роздрібної мережі, для забезпечення співпраці з Антимонопольним комітетом України в проведенні дослідження стану конкуренції та діяльності виробників, забезпечення співпраці з Державною інспекцією з контролю за цінами Міністерства економіки та Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів МОЗ України в проведенні моніторингу цін на лікарські засоби.

Зі свого боку МОЗ має залучати представників виробників, громадських професійних фармацевтичних об’єднань до робочих груп, в тому числі, до діючих, проведення нарад, консультацій, круглих столів щодо підготовки урядових рішень з питань регулювання ринку фармацевтичної продукції.

Крім того, Меморандум закріплює за МОЗ зобов’язання щодо забезпечення дотримання законодавчо встановлених вимог щодо декларування виробниками оптово-відпускних цін на лікарські засоби.

МОЗ України також має звернутись до уряду щодо створення рівних умов доступу вітчизняних заводів-виробників лікарських засобів до державної фінансової підтримки, яка надається через механізм здешевлення кредитів.

Меморандум є відкритим для приєднання всіх виробників лікарських засобів.