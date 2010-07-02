Західні фонди підуть з України, якщо "бориспільський конфлікт" повториться

Західні неурядові організації згорнуть свою активність в Україні у разі повторення інциденту із затриманням представника іноземного фонду.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ, коментуючи затримання на 10 годин у міжнародному аеропорту “Бориспіль” керівника українського представництва німецького фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ.

„Якщо такі дії матимуть систематичний характер, то це легко може привести до спаду участі Заходу, в першу чергу, в неурядовому секторі в Україні”, - сказав польський експерт.

За його словами, історія із затриманням Н.ЛАНГЕ дає серйозні підстави для переосмислення подій в Україні, в тому числі представниками неурядових організацій.

„Прикро, що таке стається в Україні”, - сказав А.ШЕПТИЦЬКИЙ.

Він зауважив, що багато західних експертів, які працюють у сфері розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні, працюють не заради грошей, а виконують свою роботу з „почуттям місії”.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ зазначив, що серед такий людей і Н.ЛАНГЕ, але він та його колеги можуть залишити Україну, якщо українська влада ускладнить їм умови роботи.

За словами експерта, важко сказати, якою була мета затримання Н.ЛАНГЕ, й чи була це спланована акція. Водночас А.ШЕПТИЦЬКИЙ припустив, що інцидент може бути пов’язаний із критикою К.ЛАНГЕ на адресу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ припустив, що рішення про затримання Н.ЛАНГЕ не приймалося ні на найвищому рівні - в Адміністрації Президента, ні на найнижчому - безпосередньо прикордонною службою.

„Не виключено, що десь на середньому рівні – або в результаті свідомого рішення, або бажаючи сподобатися своїм керівникам... хтось вирішив, що варто пану ЛАНГЕ „показати”, - сказав експерт.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ не виключив, що той, хто приймав рішення про затримання Н.ЛАНГЕ, не усвідомлював, що це призведе більше до негативних наслідків, ніж позитивних.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Н.ЛАНГЕ впродовж 10 годин в аеропорту «Бориспіль» не пропускали в Україну.

30 червня заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявила, що служби, які не пропускали в Україну Н.ЛАНГЕ, мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій.

27 травня у своїй аналітичній статті «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.