Україна сподівається на діалог із США

Сьогодні до України з офіційним візитом прибуває Держсекретар США Хілларі КЛІНТОН. Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що основною темою під час візиту буде налагодження реального інституційного діалогу із Сполученими Штатами Америки щодо широкого кола проблем.

Про це міністр сказав у прямому ефірі 5 каналу.

За його словами, серед питань, які планується обговорити, також такі глобальні теми як зміни клімату, проблема тероризму, торгівлі людьми, поширення зброї масового знищення.

Відповідаючи на запитання про виникнення питань із свободою слова в українських ЗМІ К.ГРИЩЕНКО сказав: “Я думаю, що ми цю тему обов`язково пройдемо, обговоримо, - детально, якщо буде потрібно, - але це буде далеко не основна тема”.

На запитання, чи планує українська сторона, що візит Х.КЛІНТОН підштовхне Міжнародний валютний фонд до надання Україні кредиту К.ГРИЩЕНКО відповів: “Однозначно, ми обговорюватимемо це питання... Ми сподіваємося, що паралельно з нашими переговорами з МВФ ми зможемо довести, що політика нашого уряду базується на реальних прогнозах і показниках”, - додав він.

Щодо питання суто політичних відносин між Україною і США К.ГРИЩЕНКО відповів, що Х.КЛІНТОН “приїжджає сьогодні з позитивним порядком денним”. Водночас він не виключив, що порушені питання можуть бути різними і не завжди приємними.

Як повідомляв держдепартамент США, "в Україні основна увага буде приділена стратегічному партнерству між США і Україною... КЛІНТОН у Києві проведе переговори з президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і міністром закордонних справ Костянтином ГРИЩЕНКОМ, а також візьме участь у засіданні американо-української комісії із стратегічного партнерства, створеної під час торішнього візиту віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА в Україну", -сказал, зокрема, на брифінгу заступник держсекретаря США по Європі і Євразії Філіп ГОРДОН.

"У нас широкі зв`язки з Україною і ми чекаємо, що разом з іншими питаннями вони обговорять питання економіки і енергетики, співпраці у сфері безпеки, розвитку демократії", - зазначив заступник держсекретаря.

"Також у Києві держсекретар зустрінеться з колишнім прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і з керівниками ЗМІ, представниками громадянського суспільства, а також виступить у Київському Політехнічному університеті", - розповів Ф.ГОРДОН. У своїй промові Х.КЛІНТОН акцентуватиме надії США на розвиток демократії в Україні.