Експерт: повернення адмінресурсу не за горами

Верховна Рада України призначила місцеві вибори на 31 жовтня цього року. Незалежні експерти назвали законопроект про змішану систему місцевих виборів таким, що провокує політичну корупцію.

Норми закону про вибори депутатів місцевих органів влади суперечать Конституції та копенгагенським документам ОБСЄ, які ратифікувала Україна, заявив директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Ігор Попов. На його думку, документ суперечить й очікуванням українців, які "прагнуть оновлення політичних еліт, але аналіз закону показує, що влада взяла курс на консервацію самої себе". Найбільш одіозною він назвав заборону самовисування претендентів на посаду місцевих голів та норму про обов`язковий річний термін реєстрації політичної сили на місцевому рівні. Попов впевнений, що ці норми блокують участь у виборах нових політичних проектів і примушують молодих політиків йти за списками старих партій, а це спокушає лідерів місцевих партійних осередків до торгівлі місцями у виборчих списках: "Власник партійного місцевого свідоцтва зараз починає аукціон: хто хоче висунутися від моєї партії і хто більше дасть".

У свою чергу, голова правління Комітету виборців України Олександр Черненко попередив, що через скорочення терміну виборчої кампанії слід чекати застосування адмінресурсу, правоохоронного ресурсу, підкупу виборців та фальсифікації результатів голосування. Через брак часу, за його словами, можуть бути зірвані й деякі етапи підготовки до виборів, що дасть підстави для оскарження голосування. Проект закону про вибори депутатів місцевих влад за змішаною мажоритарно-пропорційною системою подав голова фракції «Партії регіонів» Олександр Єфремов.

Німецька хвиля