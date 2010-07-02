На місце людини Литвина в уряд прийшов регіонал
10:51, 02 липня 2010Політика
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Азаров назвав новачка "гарним спеціалістом"
|Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 259 народних депутатів з 437, зареєстрованих у сесійній залі.
Представляв кандидатуру М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Глава уряду назвав М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО «гарним, кваліфікованим спеціалістом».
М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ на пленарному засіданні склав присягу міністра, щоб одразу приступити до виконання своїх обов’язків.
М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, 1966 року народження, є народним депутатом України поточного скликання від Партії регіонів.
Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада України звільнила з цієї посади Віктора БОЙКА, який був призначений на посаду міністра у березні 2010 року за квотою фракції Блоку Литвина.
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