На місце людини Литвина в уряд прийшов регіонал

10:51, 02 липня 2010
Політика
5524 0

Азаров назвав новачка "гарним спеціалістом"

Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ
Верховна Рада України призначила Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО на посаду міністра охорони навколишнього природного середовища.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 259 народних депутатів з 437, зареєстрованих у сесійній залі.

Представляв кандидатуру М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Глава уряду назвав М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО «гарним, кваліфікованим спеціалістом».

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ на пленарному засіданні склав присягу міністра, щоб одразу приступити до виконання своїх обов’язків.

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, 1966 року народження, є народним депутатом України поточного скликання від Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада України звільнила з цієї посади Віктора БОЙКА, який був призначений на посаду міністра у березні 2010 року за квотою фракції Блоку Литвина.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter