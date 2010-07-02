На місце людини Литвина в уряд прийшов регіонал

Верховна Рада України призначила Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО на посаду міністра охорони навколишнього природного середовища.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосувало 259 народних депутатів з 437, зареєстрованих у сесійній залі.

Представляв кандидатуру М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Глава уряду назвав М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО «гарним, кваліфікованим спеціалістом».

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ на пленарному засіданні склав присягу міністра, щоб одразу приступити до виконання своїх обов’язків.

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, 1966 року народження, є народним депутатом України поточного скликання від Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада України звільнила з цієї посади Віктора БОЙКА, який був призначений на посаду міністра у березні 2010 року за квотою фракції Блоку Литвина.